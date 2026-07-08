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Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 15:37
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Далич покинул сборную Хорватии после девяти лет работы

Главный тренер сборной Хорватии по футболу Златко Далич покинул свой пост.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Хорватский футбольный союз, 59-летний специалист завершил работу со сборной после девяти лет во главе команды.

Далич возглавил сборную Хорватии в 2017 году. Под его руководством команда дошла до финала чемпионата мира-2018, где уступила Франции, а также завоевала бронзовые медали ЧМ-2022.

На чемпионате мира-2026 хорваты завершили выступление в 1/16 финала, проиграв Португалии со счетом 1:2.

Отметим, что Далич также приводил сборную Хорватии к серебряным медалям Лиги наций УЕФА в сезоне-2022/2023.

İdman.Biz
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