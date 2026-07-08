Европейский штурм полуфинала ЧМ: кто сделает последний шаг? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

На чемпионате мира по футболу 2026 года определились все пары четвертьфинала, и картина получилась весьма показательной: из восьми участников сразу шесть представляют Европу. К ним добавились одна команда из Южной Америки — Аргентина, и одна из Африки — Марокко. Ни одного представителя КОНКАКАФ в четвертьфинале не осталось: все три хозяина турнира — США, Канада и Мексика — уже завершили борьбу.

Четвертьфиналы (бакинское время):

9 июля, 23:59 — Франция — Марокко

Фоксборо

10 июля, 23:00 — Испания — Бельгия

Лос-Анджелес

12 июля, 01:00 — Норвегия — Англия

Майами

12 июля, 05:00 — Аргентина — Швейцария

Канзас-Сити

Главная особенность этой стадии — безоговорочное доминирование Европы. Франция, Испания, Бельгия, Норвегия, Англия и Швейцария составляют три четверти четвертьфиналистов. Аргентина остается единственным представителем Южной Америки, а Марокко — последней африканской сборной, продолжающей борьбу за титул.

Есть и еще одна любопытная деталь. Группа I стала единственной на нынешнем чемпионате мира, которая сохранила в турнире сразу двух представителей — Францию и Норвегию. Все остальные группы к стадии 1/4 финала потеряли как минимум по три команды.

Франция — Марокко: опыт против новой африканской силы

Франция подходит к четвертьфиналу в статусе одного из главных фаворитов турнира. Команда уверенно прошла предыдущие стадии, практически не позволяя соперникам диктовать свои условия.

Но Марокко уже давно нельзя воспринимать как сенсацию. После исторического полуфинала ЧМ-2022 эта сборная окончательно закрепилась среди мировых топ-команд, а нынешний турнир лишь подтверждает ее высокий уровень. Победа над Канадой показала, что марокканцы способны одинаково эффективно защищаться и использовать свои моменты.

Фаворитом остается Франция, однако легкой прогулки действующим грандам Европы ждать точно не стоит.

Победитель этой встречи в полуфинале сыграет с победителем матча Испания — Бельгия.

Испания — Бельгия: скрытый финал турнира?

По качеству футбола именно эта пара выглядит самой яркой среди всех четвертьфиналов. Испания демонстрирует, пожалуй, самый цельный футбол на турнире — контроль мяча, высокий прессинг и великолепную организацию игры.

Бельгия после разгромной победы над США (4:1) также выглядит чрезвычайно убедительно. Команда поймала игровой ритм и обладает достаточным количеством звезд, чтобы решить исход встречи одним-двумя эпизодами.

Небольшое преимущество можно отдать Испании, но именно этот матч вполне может стать украшением всей стадии.

Победитель выйдет на Францию или Марокко.

Норвегия — Англия: главный экзамен северян

Норвегия уже стала одним из главных открытий плей-офф, выбив Бразилию. Теперь перед ней еще более сложная задача — пройти Англию.

Англичане вновь подтверждают свою репутацию команды, которая особенно опасна именно в матчах на вылет. Они не всегда играют зрелищно, но почти всегда добиваются результата.

По составу и опыту Англия выглядит фаворитом, однако Норвегия уже доказала, что способна разрушать любые прогнозы.

Победитель встретится в полуфинале с победителем пары Аргентина — Швейцария.

Аргентина — Швейцария: последний шанс Южной Америки

После вылета Бразилии именно Аргентина осталась единственной южноамериканской сборной, продолжающей борьбу за Кубок мира.

Швейцария традиционно неудобна для фаворитов. Организованная оборона, дисциплина и умение терпеть делают ее крайне опасным соперником в плей-офф.

Аргентина выглядит предпочтительнее благодаря более высокому индивидуальному мастерству и чемпионскому опыту, однако именно этот матч вполне может оказаться самым напряженным из всех четырех четвертьфиналов.

Победитель сыграет в полуфинале против Норвегии или Англии.

В целом сетка складывается таким образом, что главными претендентами на выход в полуфинал выглядят Франция, Испания, Англия и Аргентина. Однако нынешний чемпионат мира уже не раз доказывал, что статус фаворита ничего не гарантирует. Марокко продолжает мечтать о новом историческом достижении, Норвегия уже выбила Бразилию, Бельгия набрала отличный ход, а Швейцария остается одной из самых неудобных команд мирового футбола.

До финала осталось всего три шага, и каждый следующий матч может полностью изменить расклад сил на турнире.