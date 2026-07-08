Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами" - ВИДЕО

Футбольный клуб "Интер Майами" включил Возинью в трансферный список.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Marca, американский клуб серьезно рассматривает возможность подписания 40-летнего вратаря сборной Кабо-Верде.

Возинья стал одним из феноменов ЧМ-2026, сделав семь сейвов в матче группового этапа с Испанией (0:0), помог сборной выйти в плей-офф, а затем провел яркую игру против Аргентины (2:3), где восемь раз спас команду и трижды отразил удары Лионеля Месси.

По данным зарубежных СМИ, во время турнира резко выросла и популярность Возиньи в соцсетях. До ЧМ-2026 у него было около 50 тысяч подписчиков в Instagram, а по ходу турнира их число превысило 25 миллионов.

В настоящее время опытный голкипер находится в статусе свободного агента. Если переход состоится, Возинья станет одноклубником Лионеля Месси. Сборная Кабо-Верде запомнилась историческим выступлением на ЧМ-2026, но в плей-офф уступила Аргентине (2:3).

В матче против аргентинцев Возинья трижды отразил удары Месси: на 63-й минуте после игрового эпизода, на 72-й минуте после штрафного и на 90+5-й минуте еще раз после штрафного. Всего в той встрече голкипер сделал восемь сейвов.