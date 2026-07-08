Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ‑2026 против сборной Аргентины

Президент Египетской футбольной ассоциации (EFA) Хани Або Рида подал жалобу в ФИФА на судейство матча 1/8 финала ЧМ‑2026 между командами Аргентины и Египта.

Во вторник Аргентина одержала волевую победу над Египтом (3:2). По ходу игры был отменен гол полузащитника сборной Египта Мостафы Зико. Главным судьей матча был француз Франсуа Летексье.

"Мы подали официальную жалобу на судейскую бригаду и потребовали расследования некоторых эпизодов, засчитанных не в пользу команды Египта", — приводит слова Хани Або Рида İdman.Biz со ссылкой на Ole.

По информации источника, египтяне требуют, чтобы бригада судей во главе с Летексье была отстранена от работы на чемпионате мира.

37‑летний Летексье является арбитром ФИФА с 2017 года. Он работал на Евро‑2024 и судил финал турнира, в котором сборная Испании победила команду Англии (2:1).