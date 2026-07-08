Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Судейская бригада матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу между сборными Аргентины и Египта оказалась в центре громкого скандала. Египтяне проиграли со счетом 2:3, хотя вели 2:0, после чего египетская федерация, по данным СМИ, подала жалобу в ФИФА на работу французского арбитра Франсуа Летексье и его помощников.

Как сообщает İdman.Biz, претензии Египта были связаны сразу с несколькими эпизодами. Один из ключевых моментов - отмененный гол Мостафы Зико при счете 1:0 в пользу египтян. Мяч был аннулирован после вмешательства VAR из-за фола в атакующей фазе, хотя египетская сторона сочла решение спорным. После этого Египет все же забил второй гол, но затем Аргентина совершила камбэк: Кристиан Ромеро сократил отставание на 79-й минуте, Лионель Месси сравнял счет на 83-й, а Энцо Фернандес на 90+2-й минуте принес действующим чемпионам мира победу.

Еще один резонансный эпизод произошел в концовке встречи. Тренер Египта Хоссам Хассан, по версии египетской стороны, показал арбитру жест со скрещенными руками, который используется в рамках антирасистского протокола ФИФА. Этот сигнал должен обратить внимание судьи на возможный расистский инцидент. Однако игра остановлена не была, а сам Хассан получил предупреждение за протесты. Кроме того, египтяне указывали на неназначенные пенальти - в частности, эпизоды с участием Мохамеда Салаха и Хамди Фатхи в штрафной Аргентины.

Примечательно, что почти вся ключевая судейская бригада этого матча ранее так или иначе пересекалась с азербайджанским футболом.

Так, главный арбитр встречи Франсуа Летексье уже работал на матчах с участием "Карабаха". В сентябре 2018 года он был главным судьей игры группового этапа Лиги Европы "Спортинг" - "Карабах", завершившейся победой португальского клуба со счетом 2:0. В той встрече не было ни удалений, ни пенальти, ни отмененных голов, которые вызвали бы широкий резонанс. Летексье непосредственно руководил игрой и показал лишь желтую карточку Махиру Эмрели. Кстати, его ассистентами тогда были те же Сириль Мюнье и Мехди Рахмуни, которые работали с ним и на матче Аргентина - Египет.

Но у Летексье есть и другое, более интересное пересечение с азербайджанским футболом. В октябре 2017 года он входил в судейскую бригаду матча Лиги чемпионов "Карабах" - "Атлетико" (0:0) в Баку. Тогда он не был главным арбитром, а исполнял обязанности дополнительного ассистента в бригаде Рудди Бюке. Именно та встреча запомнилась одним из самых спорных эпизодов в еврокубковой истории агдамского клуба: Дино Ндлову упал в штрафной после контакта с защитником "Атлетико", но вместо пенальти получил вторую желтую карточку за симуляцию и был удален. Тогда этот инцидент вызвал большой резонанс и много обсуждений в азербайджанском футболе.

Четвертый арбитр матча Аргентина - Египет Эспен Эскос также хорошо знаком азербайджанскому футболу. Норвежец обслуживал матч сборных Азербайджана и Ирландии (0:3) в отборе ЧМ-2022 в Баку. Кроме того, он был главным арбитром встречи "Карабах" - "Ньюкасл" (1:6) в Лиге чемпионов. В этой игре был назначен пенальти в ворота "Карабаха" после игры рукой, а затем засчитан гол азербайджанского клуба после проверки положения "вне игры".

Резервный ассистент Исак Башевкин также пересекался с "Карабахом". Он работал на линии в матче "Карабах" - "Дандолк" (3:0) в квалификации Лиги чемпионов 2019 года, а затем входил в бригаду Эскоса на игре "Карабах" - "Ньюкасл".

AVAR1 матча Аргентина - Египет Вилли Делажо также принимал важные решения в игре с участием азербайджанского клуба. Француз был главным арбитром матча Лиги Европы "Тоттенхэм" - "Карабах" в сентябре 2024 года. Уже в дебюте встречи он удалил защитника лондонцев Раду Дрэгушина за фол последней надежды, а во втором тайме назначил пенальти в пользу "Карабаха". Торал Байрамов тот удар не реализовал, а "Тоттенхэм", несмотря на игру в меньшинстве, победил 3:0.

Видеосудья матча Аргентина - Египет Жером Брисар тоже связан с "Карабахом". Он был VAR на встрече "Карабах" - "Ференцварош" в квалификации Лиги чемпионов 2025 года. Игра получилась драматичной: агдамцы проиграли 2:3, но прошли дальше по сумме двух матчей. В той встрече был пенальти в пользу венгерского клуба, реализованный Барнабашем Варгой.

Еще один член видеобригады, бельгиец Брам ван Дрисше, работал VAR на матче "Бенфика" - "Карабах" в первом туре Лиги чемпионов 2025 года. Та встреча стала исторической для азербайджанского клуба: "Карабах" уступал 0:2, но сумел победить 3:2 в Лиссабоне.

Таким образом, "азербайджанский след" в бригаде матча Аргентина - Египет действительно оказался заметным. Летексье, Мюнье и Рахмуни уже работали на матче "Карабаха" в Лиге Европы, Эскос и Башевкин пересекались как со сборной Азербайджана, так и с агдамским клубом, Делажо принимал ключевые решения в игре "Тоттенхэм" - "Карабах", а Брисар и ван Дрисше были задействованы в VAR на матчах агдамцев в Лиге чемпионов. При этом самый громкий спорный эпизод, связанный с азербайджанским футболом и этой группой арбитров, остается матч "Карабах" - "Атлетико" 2017 года, где Летексье все же был не главным судьей, а дополнительным ассистентом.