Инфантино раскритиковали из-за фото с флагом Египта

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре критики после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Швейцарией и Колумбией.

Как сообщает İdman.Biz, во время игры он был замечен на трибуне с флагом Египта в руках.

Этот жест вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов, болельщиков и пользователей социальных сетей.

Критики считают, что глава высшего футбольного органа должен сохранять нейтралитет и не демонстрировать символику какой-либо страны, участвующей в турнире. По их мнению, такие действия могут вызвать вопросы о беспристрастности президента ФИФА.

Дополнительный резонанс ситуации придал скандальный вылет сборной Египта с чемпионата мира.

В 1/8 финала египтяне уступили Аргентине (2:3), хотя до 79-й минуты вели со счетом 2:0.

После матча главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан и нападающий Мостафа Зико обвинили ФИФА в несправедливом отношении к команде и коррупции, что вызвало обсуждения вокруг судейства.

Действующий чемпион мира Аргентина вышла в 1/4 финала, где сыграет со Швейцарией.

Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити.