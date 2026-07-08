8 Июля 2026
RU

Инфантино раскритиковали из-за фото с флагом Египта

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 13:39
30
Инфантино раскритиковали из-за фото с флагом Египта

Президент ФИФА Джанни Инфантино оказался в центре критики после матча 1/8 финала ЧМ-2026 между Швейцарией и Колумбией.

Как сообщает İdman.Biz, во время игры он был замечен на трибуне с флагом Египта в руках.

Этот жест вызвал неоднозначную реакцию среди экспертов, болельщиков и пользователей социальных сетей.

Критики считают, что глава высшего футбольного органа должен сохранять нейтралитет и не демонстрировать символику какой-либо страны, участвующей в турнире. По их мнению, такие действия могут вызвать вопросы о беспристрастности президента ФИФА.

Дополнительный резонанс ситуации придал скандальный вылет сборной Египта с чемпионата мира.

В 1/8 финала египтяне уступили Аргентине (2:3), хотя до 79-й минуты вели со счетом 2:0.

После матча главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан и нападающий Мостафа Зико обвинили ФИФА в несправедливом отношении к команде и коррупции, что вызвало обсуждения вокруг судейства.

Действующий чемпион мира Аргентина вышла в 1/4 финала, где сыграет со Швейцарией.

Матч пройдет 12 июля в Канзас-Сити.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины
14:20
ЧМ-2026

ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины

Инцидент произошел во время матча ЧМ-2026 против Кабо-Верде

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ
12:41
ЧМ-2026

Азербайджанский след в скандальной бригаде матча Аргентина – Египет на ЧМ-2026 – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Жалоба Египта на судей после драматичного матча ЧМ-2026 привлекла внимание к арбитрам, которые ранее неоднократно работали на играх с участием азербайджанских клубов и сборной

Европейский штурм полуфинала ЧМ: кто сделает последний шаг? - ОБЗОР İDMAN.BİZ
11:55
ЧМ-2026

Европейский штурм полуфинала ЧМ: кто сделает последний шаг? - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Шесть европейцев, последний африканец и единственная южноамериканская надежда остались на мундиале 2026 года

Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами" - ВИДЕО
11:32
ЧМ-2026

Возинья может стать одноклубником Месси в "Интер Майами" - ВИДЕО

40-летний голкипер Кабо-Верде ярко проявил себя на ЧМ-2026

Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ‑2026 против сборной Аргентины
07:20
ЧМ-2026

Египет подал жалобу на судейство в матче ЧМ‑2026 против сборной Аргентины

Египтяне требуют, чтобы бригада судей во главе с Летексье была отстранена от работы
ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко
05:40
ЧМ-2026

ФИФА назначила бригаду судей из Аргентины на матч ЧМ-2026 Франция — Марокко

Матч состоится 9 июля

Самое читаемое

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
6 Июля 02:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Норвегия обыграла Бразилию и вышла в 1/4 финала - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

"Викинги" сыграют против победителя матча Мексика — Англия
Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия
6 Июля 03:34
ЧМ-2026

Холанда признали лучшим игроком матча Бразилия — Норвегия

25-летний футболист забил оба гола своей команды
Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия
04:30
ЧМ-2026

Голкипер Грегор Кобель признан лучшим игроком матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия

28-летний швейцарец сделал три сэйва в игре и отразил решающий пенальти
Возинья может продолжить карьеру в Бразилии
5 Июля 17:59
Мировой футбол

Возинья может продолжить карьеру в Бразилии

Герой сборной Кабо-Верде заинтересовал два клуба Серии B после яркого выступления на ЧМ-2026