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ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 14:20
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ФИФА начала расследование из-за болельщика Аргентины

ФИФА начала расследование инцидента с участием болельщика сборной Аргентины по футболу во время матча чемпионата мира-2026 против Кабо-Верде.

Как сообщает İdman.Biz, поводом стал эпизод с участием известного стримера и ютубера IShowSpeed.

Инцидент произошел 3 июля на стадионе Hard Rock Stadium в Майами во время матча 1/16 финала ЧМ-2026 между Аргентиной и Кабо-Верде. На кадрах из трансляции IShowSpeed видно, как один из болельщиков в форме сборной Аргентины, предположительно, использовал расистское выражение в адрес стримера.

ФИФА подтвердила начало расследования и заявила, что решительно осуждает расизм, ненависть и дискриминацию в любых формах. В организации подчеркнули, что подобному поведению нет места ни в футболе, ни в обществе.

Отметим, что сборная Аргентины победила Кабо-Верде со счетом 3:2 и вышла в следующий раунд турнира.

İdman.Biz
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