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Состояние Холанда под вопросом: в сборной Норвегии вспышка болезни

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 16:24
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Состояние Холанда под вопросом: в сборной Норвегии вспышка болезни

В сборной Норвегии по футболу возникли проблемы со здоровьем у нескольких игроков перед четвертьфиналом чемпионата мира-2026 против Англии.

Как сообщает İdman.Biz, главный тренер команды Столе Сольбаккен заявил, что в составе были зафиксированы случаи температуры, кашля и хрипов. По словам специалиста, температура поднялась у Йоргена Странна Ларсена, после чего похожие симптомы появились и у других представителей команды. Сольбаккен связал ситуацию с кондиционерами, перелетами, раздевалками и общей усталостью, накопившейся за время турнира. Тренер отметил, что в коллективе, где находится более 50 человек, подобные случаи можно считать нормальными.

При этом Сольбаккен не уточнил, находится ли Эрлинг Холанд среди заболевших игроков. В связи с этим состояние нападающего "Манчестер Сити" перед матчем остается неопределенным.

Отметим, что сборная Норвегии 12 июля в 01:00 по бакинскому времени встретится с Англией в четвертьфинале ЧМ-2026.

İdman.Biz
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