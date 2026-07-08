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Путь Аргентины к полуфиналу ЧМ-2026 назвали самым легким в истории

ЧМ-2026
Новости
8 Июля 2026 22:59
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Путь Аргентины к полуфиналу ЧМ-2026 назвали самым легким в истории

Сборная Аргентины получила самый легкий путь к полуфиналу чемпионата мира за всю историю турнира, если оценивать уровень соперников по рейтингу ФИФА.

Как сообщает İdman.Biz, к такому выводу пришел известный испанский статистик Алексис Мартин-Тамайо, более известный как Mister Chip.

Он проанализировал позиции соперников Аргентины в рейтинге ФИФА до начала чемпионата мира. На пути команды оказались Алжир (28-е место), Австрия (24), Иордания (63), Кабо-Верде (67), Египет (29) и Швейцария (19).

По подсчетам статистика, среднее место соперников Аргентины в рейтинге ФИФА составляет чуть более 38-го. Это самый низкий уровень оппозиции среди всех команд, когда-либо доходивших до полуфинала чемпионатов мира.

При этом путь "альбиселесте" нельзя назвать полностью безоблачным. В матчах 1/8 финала против Кабо-Верде и Египта аргентинцы столкнулись с серьезным сопротивлением и добились побед с большим трудом.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Аргентины встретится со Швейцарией. Матч состоится 12 июля.

İdman.Biz
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