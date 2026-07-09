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Роналду впервые высказался после вылета Португалии с ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
9 Июля 2026 04:07
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Роналду впервые высказался после вылета Португалии с ЧМ-2026

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду впервые обратился к болельщикам после вылета национальной команды с чемпионата мира-2026.

Как сообщает İdman.Biz, 41-летний форвард опубликовал в социальной сети короткое сообщение: "Португалия навсегда".

Напомним, 6 июля сборная Португалии завершила выступление на мировом первенстве, уступив Испании со счетом 0:1 в матче 1/8 финала.

Незадолго до этой встречи Роналду заявил, что чемпионат мира-2026 станет последним в его карьере. Таким образом, легендарный нападающий завершил свои выступления на мировых первенствах.

İdman.Biz
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