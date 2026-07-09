В Белом доме поставили под сомнение решение судьи по удалению Балогуна

Исполнительный директор рабочей группы Белого дома по чемпионату мира 2026 года Эндрю Джулиани усомнился в правильности действий арбитра Рафаэла Клауса, удалившего нападающего сборной США Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала против Боснии и Герцеговины.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Sky News, Джулиани также напомнил, что несколько лет назад бразильский рефери фигурировал в расследовании, связанном с предполагаемыми договорными матчами.

"Мы понимаем, что его не обвиняли в преступлениях. Но несколько лет назад в Бразилии расследовалось дело о договорных матчах, в котором упоминались, цитирую, необоснованные красные карточки. Это факты. Он фигурировал в этом расследовании", - заявил Джулиани.

По его словам, решение удалить Балогуна после просмотра VAR вызывает серьезные вопросы.

"Арбитры чемпионата мира должны понимать, как следует использовать VAR. В эпизоде с Балогуном на 64-й минуте технология была применена неправильно. Судьи проходят специальную подготовку, поэтому подобные ошибки вызывают подозрения. VAR ни при каких обстоятельствах не должен был использоваться таким образом", - подчеркнул представитель Белого дома.

Напомним, в матче 1/16 финала чемпионата мира-2026 сборная США обыграла Боснию и Герцеговину со счетом 2:0. Фоларин Балогун открыл счет, однако во втором тайме был удален с поля после вмешательства системы VAR.