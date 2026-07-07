Ямаль и Роналду обнялись после матча ЧМ-2026 - ФОТО

После финального свистка матча 1/8 финала чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Португалии состоялся трогательный момент с участием Ламина Ямаля и Криштиану Роналду.

Как сообщает İdman.Biz, после окончания встречи испанский вингер и капитан португальской сборной тепло обнялись, продемонстрировав взаимное уважение.

Испания одержала победу со счетом 1:0 благодаря голу Микеля Мерино на 90+1-й минуте и вышла в четвертьфинал турнира.

Для Португалии это поражение означало завершение выступления на чемпионате мира, а для 41-летнего Роналду - окончание шестого мундиаля в карьере, на котором ему вновь не удалось завоевать главный трофей мирового футбола.