АФИША ЧМ-2026: Иберийская дуэль и проверка для США

Сегодня на чемпионате мира по футболу-2026 состоятся очередные матчи 1/8 финала.

Как сообщает İdman.Biz, в первом из них сборная Португалии встретится с Испанией. Игра начнется в 23:00 по бакинскому времени.

Португалия вышла в 1/8 финала после победы над Хорватией (2:1), а Испания на предыдущей стадии обыграла Австрию (3:0).

В ночь на 7 июля также состоится матч США - Бельгия. Встреча начнется в 04:00 по бакинскому времени.

Сборная США в 1/16 финала победила Боснию и Герцеговину (2:0), а Бельгия в результативном матче прошла Сенегал (3:2).

Победители этих двух пар встретятся между собой в четвертьфинале.