Беллингем вытащил Англию из мексиканского огня

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира-2026 по футболу, обыграв Мексику в драматичном матче 1/8 финала - 3:2.

Как сообщает İdman.Biz, встреча на легендарном стадионе "Ацтека" в Мехико началась с задержкой из-за грозы, но после стартового свистка быстро превратилась в один из самых нервных матчей плей-офф.

Мексика активнее вошла в игру и могла забить первой, однако Джордан Пикфорд несколько раз спас Англию после ударов Рауля Хименеса. Постепенно команда Томаса Тухеля выровняла игру, а затем нанесла двойной удар в концовке первого тайма.

На 36-й минуте Джуд Беллингем замкнул подачу Букайо Сака и вывел англичан вперед. Спустя менее двух минут полузащитник оформил дубль после передачи Харри Кейна - 2:0.

Мексика не развалилась и еще до перерыва вернула интригу: Хулиан Киньонес мощным ударом сократил отставание. После перерыва матч стал еще горячее. На 54-й минуте Джаррелл Куанса получил красную карточку после просмотра VAR за грубый фол против Хесуса Гальярдо.

Оставшись вдесятером, Англия не отказалась от атаки и вскоре заработала пенальти. Кейн уверенно реализовал удар с точки - 3:1. Но почти сразу капитан англичан сам нарушил правила в своей штрафной, и Хименес с пенальти сделал счет 3:2.

Финальные минуты прошли под давлением мексиканцев, которых вперед гнал полный стадион. Но Англия выстояла и оформила выход в четвертьфинал. За место в полуфинале команда Тухеля сыграет с Норвегией, ранее сенсационно выбившей Бразилию.