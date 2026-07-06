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Агирре защитил игроков Мексики после вылета с ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 09:56
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Агирре защитил игроков Мексики после вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Мексики по футболу Хавьер Агирре высказался после поражения от Англии (2:3) в 1/8 финала ЧМ-2026.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ФИФА, мексиканская команда завершила выступление на домашнем чемпионате мира.

Агирре заявил, что не намерен обвинять футболистов после вылета с турнира.

"Команда сделала все, что могла. У меня нет никаких оснований упрекать своих игроков. Против нас был очень сильный соперник. В матчах такого уровня нельзя ошибаться. Мы рискнули с заменами, хотели воспользоваться численным преимуществом, но не получилось. Спасибо всем за поддержку", — сказал специалист.

Сборная Англии вышла в четвертьфинал чемпионата мира. На этой стадии английская команда сыграет с Норвегией.

İdman.Biz
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