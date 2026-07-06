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Тренер Бельгии - об отмене дисквалификации Балогуна: "Это первоапрельская шутка"

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 05:30
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Тренер Бельгии - об отмене дисквалификации Балогуна: "Это первоапрельская шутка"

Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия отреагировал на приостановленную ФИФА дисквалификацию форварда сборной США Фоларина Балогуна, которая позволит футболисту принять участие во встрече 1/8 финала ЧМ-2026. Матч между Бельгией и США состоится 7 июля.

"Я не знал, что на чемпионате мира и у ФИФА 5 июля на самом деле совпадает с 1 апреля. Это первоапрельская шутка.

Мы защищаем не национальную команду или федерацию, а футбол и честность", — приводит слова Гарсии İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо.

Дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление в матче 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а президент США Дональд Трамп поблагодарил организацию за такое решение.

İdman.Biz
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