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Британский болельщик потерял телефон и случайно запустил международную операцию Интерпола

ЧМ-2026
Новости
6 Июля 2026 00:54
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Британский болельщик потерял телефон и случайно запустил международную операцию Интерпола

65-летний подданный Великобритании Майкл Хьюитт отправился в США, чтобы посетить футбольный матч между сборными Англии и Ганы. Однако во время пересадки в Барселоне мужчина потерял мобильный телефон, вместе с которым исчезли и все электронные билеты на дальнейшие авиарейсы, сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Sun.

Поскольку документы и деньги остались при нем, Хьюитт решил не обращаться в дипломатическое представительство для восстановления бронирований. Вместо этого британец принял решение остаться в столице Каталонии, где продолжил следить за выступлениями национальной сборной в местных барах.

Оставшись без средств связи и доступа к интернету, мужчина даже не подозревал, что его семья потеряла с ним контакт. В течение десяти дней к масштабным поискам британца подключились Министерство иностранных дел Великобритании и Интерпол.

В итоге сотрудникам британского посольства удалось вычислить местонахождение пропавшего, отследив транзакции по его банковским картам. Майкла Хьюитта обнаружили в одном из отелей Барселоны в полном здравии. Как позже сообщили его родственники, все это время мужчина находился в "блаженном неведении" относительно того, что его разыскивают спецслужбы нескольких стран.

İdman.Biz
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