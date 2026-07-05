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Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 22:10
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Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной

Нападающий Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры в сборной Португалии перед матчем 1/8 финала чемпионата мира 2026 года, в котором его команде предстоит встретиться с Испанией.

"Так было с тех пор, как я присоединился к национальной команде в 18 лет, и это не изменится. Я всегда там, душой и телом. Играю я или нет, у меня всегда будет важная роль. Я уйду на пенсию, как я говорил несколько лет назад, когда захочу. Не тогда, когда вы этого хотите. Я думаю, что задавать один и тот же вопрос — пустая трата времени. Я не хочу привлекать к этому внимание; самое важное — это хорошо сыграть завтра и верить, что мы пройдем в следующий раунд", — приводит слова Роналду İdman.Biz со ссылкой на AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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