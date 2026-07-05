Анчелотти: "Неймар и Винисиус сыграют вместе"

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти заявил, что Неймар и Винисиус Жуниор выйдут на поле вместе по ходу чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на UOL, итальянский специалист подчеркнул, что не видит препятствий для совместного появления двух лидеров команды.

"Да, Неймар и Винисиус могут играть вместе. Более того, я бы даже сказал, что они сыграют вместе. В какой-то момент это произойдет", - сказал Анчелотти.

По ходу турнира 34-летний Неймар восстановился после травмы и уже вернулся к тренировкам и матчам в составе "селесао". Ранее Анчелотти неоднократно отмечал, что опытный форвард находится в хорошей физической форме и готов бороться за место в стартовом составе.

Сегодня сборная Бразилии встретится с Норвегией в матче 1/8 финала чемпионата мира. Победитель этой пары выйдет в четвертьфинал турнира.