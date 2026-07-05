1/8 финала ЧМ-2026: Бразильский экзамен для Холанда и "Ацтека" против Англии - ОБЗОР İDMAN.BİZ

1/8 финала ЧМ-2026 продолжится еще двумя яркими матчами: Бразилия сыграет с Норвегией, а Мексика на своем поле примет Англию.

Как передает İdman.Biz, в обеих парах есть очевидные фавориты по статусу, но турнир уже не раз показывал, что на этой стадии одного имени недостаточно.

Бразилия попытается преодолеть исторически неудобного соперника, а Англия окажется перед одним из самых сложных выездных испытаний мирового футбола - матчем на “Ацтеке”.

Бразилия – Норвегия (5 июля, 23:59 по Баку)

Бразилия вышла в 1/8 финала после нервной победы над Японией - 2:1. Команда Карло Анчелотти пропустила первой после гола Кайшу Сано, но во втором тайме прибавила: Каземиро сравнял счет, а Габриэл Мартинелли забил победный мяч уже в компенсированное время. Норвегия прошла Кот-д’Ивуар с таким же счетом - 2:1. Антонио Нуса открыл счет, Амад Диалло восстановил равновесие, но на 86-й минуте Эрлинг Холанд принес скандинавам первую победу в плей-офф чемпионатов мира.

Главная интрига вокруг Бразилии - состав атаки. Несмотря на то что Рафинья вернулся к тренировкам в общей группе, Карло Анчелотти подтвердил, что в матче с Норвегией вингер не сыграет. Тренерский штаб решил не рисковать здоровьем футболиста, чтобы дать ему полностью восстановиться. При этом 19-летний Райан хорошо использовал шанс в его отсутствие, а Неймар также снова готов помочь команде. Есть и проблема: Лукас Пакета получил травму в игре с Японией, и Анчелотти придется перестраивать центр поля. У Норвегии другой вопрос - восстановление. Холанд после победы над Кот-д’Ивуаром признавал, что был очень уставшим и не хотел доводить матч до дополнительного времени.

По именам Бразилия выглядит фаворитом: Винисиус Жуниор, Матеус Кунья, Бруно Гимарайнс, Мартинелли и Неймар дают Анчелотти огромный выбор. Но матч с Японией показал и слабое место: если соперник компактно закрывает зоны и не дает бразильцам разгоняться, атака может долго искать ритм. Норвегия как раз умеет терпеть. Ее главная сила - связка Мартин Эдегор - Холанд, быстрые доставки в штрафную и умение дождаться одного момента.

Отдельный фон - история личных встреч. Бразилия еще ни разу не побеждала Норвегию: две ничьи и два поражения, включая 1:2 на ЧМ-1998. Конечно, нынешний матч будет решаться не архивом, но для норвежцев это дополнительная психологическая опора. Скорее всего, Бразилия будет больше владеть мячом, а Норвегия сыграет ниже, стараясь не раскрывать пространство за спинами защитников. Если бразильцы забьют рано, игра может пойти под их контроль. Если матч затянется, каждый рывок Холанда будет превращаться в отдельную угрозу.

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с победителем матча Мексика - Англия.

Мексика – Англия (6 июля, 04:00 по Баку)

Мексика в 1/16 финала обыграла Эквадор - 2:0. Хулиан Киньонес открыл счет на 22-й минуте, а Рауль Хименес вскоре удвоил преимущество. Для мексиканцев эта победа стала первой в плей-офф чемпионатов мира с 1986 года. Англия прошла ДР Конго - 2:1, хотя пропустила уже в начале встречи. Команду Томаса Тухеля спас Харри Кейн, оформивший дубль в концовке.

Мексика подходит к матчу в уникальной для себя форме: четыре победы на турнире и ни одного пропущенного мяча. Ранее после четырех матчей без пропущенных на чемпионатах мира шли только Бразилия в 1986 году и Италия в 1990-м. Плюс фактор “Ацтеки”: Мексика весь турнир живет в этой атмосфере, а Англии придется адаптироваться к высоте около 2200 метров. Тухель уже признавал, что это преимущество хозяев. У англичан главный аргумент - Кейн: после дубля ДР Конго у него уже пять голов на ЧМ-2026.

Козыри Мексики понятны: дисциплина, поддержка трибун, уверенность после сухой серии, стандарты и умение быстро включаться в прессинг после потерь. При этом есть и вопрос: до Англии мексиканцы еще не сталкивались с соперником такого уровня атаки. Их спокойный темп и контроль мяча могут работать, пока счет 0:0, но если англичане первыми найдут момент, хозяевам придется играть смелее.

У Англии больше индивидуального класса впереди, но матч с ДР Конго показал, что команда может долго раскачиваться и слишком поздно включать максимальные скорости. В Мехико это опасно: высота, влажность, давление трибун и медленный темп хозяев могут постепенно забирать силы. Англичанам важно не втянуться в вязкий футбол Мексики, а использовать фланги, быстрые переводы и штрафную мощь Кейна.

Игра может получиться шахматной. Мексика постарается не давать Англии пространства и будет ждать момента через Хименеса, Киньонеса и стандарты. Англия, скорее всего, попытается терпеливо растянуть оборону хозяев и ускоряться в нужные секунды. Фаворит по составу - Англия, но по условиям и текущей уверенности Мексика точно не выглядит командой, которую можно пройти "на классе".