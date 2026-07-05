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Мбаппе установил рекорд, которого не было за всю историю ЧМ

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 09:30
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Мбаппе установил рекорд, которого не было за всю историю ЧМ

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе вписал свое имя в историю чемпионатов мира, установив уникальное статистическое достижение после победного матча 1/8 финала ЧМ-2026 против Парагвая.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, единственный гол в этой встрече Мбаппе забил на 70-й минуте, принеся французам победу со счетом 1:0 и путевку в четвертьфинал.

Этот мяч стал для форварда уже третьим в плей-офф нынешнего чемпионата мира. Таким образом, Мбаппе стал первым футболистом в истории, которому удалось забить три и более голов в матчах на вылет сразу на трех крупнейших международных турнирах подряд.

На чемпионате мира 2018 года в России он отличился тремя мячами в плей-офф, на мундиале 2022 года в Катаре записал на свой счет пять голов, а на нынешнем турнире уже забил трижды всего за два матча стадии плей-офф.

В четвертьфинале чемпионата мира сборная Франции встретится со сборной Марокко.

İdman.Biz
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