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Унай Симон: "Роналду уже не тот, что был в "Реале"

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 09:10
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Унай Симон: "Роналду уже не тот, что был в "Реале"

Голкипер сборной Испании Унай Симон высказался о форварде сборной Португалии Криштиану Роналду перед матчем между командами в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Встреча состоится 6 июля.

"Криштиану уже не тот игрок, каким был шесть или семь лет назад в "Реале", но мы должны стараться держать его как можно дальше от штрафной площади. В финале Лиги наций он забил гол после отскока мяча в штрафной. У него есть та завидная жажда забивать, которую мы все хотели бы видеть в своей команде. Нам нужно контролировать мяч и не давать ему приближаться к нашей штрафной", — приводит слова Симона İdman.Biz со ссылкой на AS.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

İdman.Biz
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