ЧМ: Стартовал второй тайм матча между сборными Парагвая и Франции - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал второй тайм матча между сборными Парагвая и Франции.
Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.
01:52
Завершился первый тайм матча между сборными Парагвая и Франции.
Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.
01:20
На чемпионате мира по футболу стартовал второй матч стадии 1/8 финала, в котором путевку в следующий раунд оспаривают сборные Франции и Парагвая.
Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Lincoln Financial Field в американской Филадельфии. Главным арбитром матча назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.
Примечательно, что пути этих соперников пересекаются на стадии 1/8 финала мундиаля уже во второй раз. В 1998 году Франция также встречалась с Парагваем на этом этапе и вырвала победу лишь на 114-й минуте дополнительного времени благодаря "золотому голу" Лорана Блана.