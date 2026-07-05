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ЧМ: Стартовал второй тайм матча между сборными Парагвая и Франции - ОБНОВЛЯЕТСЯ

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 02:10
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ЧМ: Стартовал второй тайм матча между сборными Парагвая и Франции - ОБНОВЛЯЕТСЯ

Стартовал второй тайм матча между сборными Парагвая и Франции.

Как сообщает İdman.Biz, после первых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:52

Завершился первый тайм матча между сборными Парагвая и Франции.

Как сообщает İdman.Biz, после стартовых 45 минут счет не открыт - 0:0.

01:20

На чемпионате мира по футболу стартовал второй матч стадии 1/8 финала, в котором путевку в следующий раунд оспаривают сборные Франции и Парагвая.

Как сообщает İdman.Biz, встреча проходит на стадионе Lincoln Financial Field в американской Филадельфии. Главным арбитром матча назначен Ильгиз Танташев из Узбекистана.

Примечательно, что пути этих соперников пересекаются на стадии 1/8 финала мундиаля уже во второй раз. В 1998 году Франция также встречалась с Парагваем на этом этапе и вырвала победу лишь на 114-й минуте дополнительного времени благодаря "золотому голу" Лорана Блана.

İdman.Biz
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