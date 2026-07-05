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Канада первой из хозяев ЧМ-2026 завершила борьбу за титул

ЧМ-2026
Новости
5 Июля 2026 00:20
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Канада первой из хозяев ЧМ-2026 завершила борьбу за титул

Сборная Канады со счетом 0:3 уступила национальной команде Марокко в 1/8 финала чемпионата мира — 2026 и стала первой среди стран-хозяек, кто покинул данный турнир, сообщает İdman.Biz.

Игра прошла на стадионе "Эн-Эр-Джи Стэдиум" в Хьюстоне, США. В качестве главного арбитра выступил Майкл Оливер (Ашингтон, Англия).

На групповом этапе сборная Канады сыграла вничью с Боснией и Герцеговиной (1:1), разгромила Катар (6:0) и уступила Швейцарии (1:2). В 1/16 финала канадцы одолели ЮАР (1:0).

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

İdman.Biz
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