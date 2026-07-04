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Рэпер Дрейк сделал неожиданную ставку на матч 1/8 чемпионата мира по футболу

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 21:20
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Рэпер Дрейк сделал неожиданную ставку на матч 1/8 чемпионата мира по футболу

Рэпер Дрейк сделал ставку в один доллар на матч 1/8 чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Марокко и Канады, сообщает İdman.Biz.

Музыкант спрогнозировал победу Марокко во встрече. "Выиграл в прошлый раз... теперь попробую стратегию обратного проклятия", — написал Дрейк на своей странице в Instagram.

Ранее рэпер несколько раз ставил по миллиону долларов на различные спортивные соревнования. В частности, в этом году он проиграл миллион долларов, поставив на победу "Нью-Ингленд Пэтриотс" в Супербоуле с коэффициентом 2,95.

İdman.Biz
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