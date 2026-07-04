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1/8 финала ЧМ-2026: Франция против сенсации, Канада против африканского гранда – ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Новости
4 Июля 2026 15:11
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1/8 финала ЧМ-2026: Франция против сенсации, Канада против африканского гранда – ОБЗОР İDMAN.BİZ

Стадия 1/8 финала ЧМ-2026 стартует двумя очень разными по характеру матчами. В одном случае на поле выйдут команды, которые уже превзошли ожидания и продолжают жить в турнире на эмоциях. В другом - главный фаворит текущего отрезка мундиаля встретится с одной из самых упрямых сборных плей-офф.

Как сообщает İdman.Biz, первыми за путевки в четвертьфинал поспорят Канада и Марокко, а затем Парагвай попытается остановить Францию.

Канада – Марокко (4 июля, 21:00 по Баку)

Канада вышла в 1/8 финала после победы над ЮАР - 1:0. Команда Джесси Марша долго давила, но решила матч только в компенсированное время, когда Стивен Эуштакиу принес хозяевам исторический успех. Марокко прошло Нидерланды после серии пенальти - 1:1, 3:2. В той игре африканская сборная ушла от поражения в концовке основного времени после гола Иссы Диопа, а в серии снова важную роль сыграл Яссин Буну.

Главная новость у Канады - состояние Альфонсо Дэвиса. Он впервые сыграл на турнире именно в матче с ЮАР, выйдя на 75-й минуте, и теперь Марш решает, готов ли капитан к стартовому составу. Для Канады это важнейшая деталь: с Дэвисом команда получает не только скорость на фланге, но и психологический импульс. У Марокко в центре внимания Браим Диас. Он пока не забивал на ЧМ-2026, но у него уже есть две голевые передачи, а тренер Мохамед Уахби отдельно подчеркивал, что Диас важен не только в атаке, но и в оборонительной работе.

Канада, скорее всего, снова сделает ставку на интенсивность, физику и резкие переходы. Ее козыри - домашняя атмосфера, свежесть, скорость флангов и умение терпеть до конца. Слабое место - зависимость от качества последнего паса: против ЮАР канадцам понадобилось много времени, чтобы превратить давление в гол. Марокко более опытно в таких матчах, лучше чувствует темп плей-офф и опасно за счет техники, быстрых смен направлений и стандартов. Но после тяжелой 120-минутной игры с Нидерландами вопрос восстановления тоже будет важен.

Игра может получиться вязкой: Канада будет пытаться поднять темп, а Марокко - сбивать ритм и ловить моменты через Диаса, Хакими и быстрые включения из глубины. Если канадцы забьют первыми, матч раскроется. Если нет - Марокко может постепенно затянуть соперника в нервный сценарий, где у него больше опыта.

Победитель пары сыграет в четвертьфинале с победителем матча Парагвай - Франция.

Парагвай – Франция (5 июля, 01:00 по Баку)

Парагвай добрался до 1/8 финала после одной из главных сенсаций турнира: южноамериканцы выбили Германию по пенальти - 1:1, 4:3. Этот матч стал показателем характера команды - она выдержала давление, не развалилась после немецкого ответа и дожала фаворита в серии. Франция, наоборот, прошла свою 1/16 финала почти без нервов: команда Дидье Дешама обыграла Швецию - 3:0, а Килиан Мбаппе оформил дубль.

Франция подходит к матчу в статусе явного фаворита. У нее четыре победы в четырех матчах на турнире, 13 забитых мячей и всего два пропущенных. Главная сила - атакующая линия: Мбаппе, Усман Дембеле и Брэдли Барколя уже стали лицом французского доминирования на этом ЧМ. Но есть и кадровая потеря: Орельен Тчуамени пропустит встречу из-за травмы бедра, его может заменить Ману Коне. Для Франции это не катастрофа, но важный нюанс баланса в центре поля.

Очевидно, что Парагвай не будет играть с Францией в открытый футбол. Его главная сила - компактность, единоборства, терпение и готовность страдать без мяча. Французам придется вскрывать низкий блок, а это совсем другой тип матча, чем игра на пространстве. Плюс жара в Филадельфии может сделать темп менее комфортным для фаворита. Слабая сторона Парагвая - ограниченный атакующий ресурс: если придется отыгрываться, пространства для маневра станет меньше.

Сценарий выглядит понятным: Франция будет владеть мячом, раскачивать оборону через фланги и искать рывки Мбаппе за спины защитникам. Парагвай постарается закрыть центр, не давать французам разгоняться и ждать стандартов, контратак или ошибок. Для Дешама ключевой вопрос - терпение: если Франция не забьет быстро, матч может стать гораздо более нервным, чем предполагает разница в классе.

Теймур Тушиев
İdman.Biz
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