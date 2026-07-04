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Месси вновь лидер списка - ОБЗОР İDMAN.BİZ

ЧМ-2026
Обзор
4 Июля 2026 10:54
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Месси вновь лидер списка - ОБЗОР İDMAN.BİZ

До завершения чемпионата мира-2026 остается всего четыре стадии, а интрига в споре лучших бомбардиров только набирает обороты. После окончания 1/16 финала лидерство единолично захватил Лионель Месси, в активе которого уже 7 голов. Его ближайший преследователь Килиан Мбаппе отстает всего на один точный удар, а дальше расположилась целая группа звезд мирового футбола.

Как сообщает İdman.Biz, нынешняя гонка за "Золотую бутсу" обещает стать одной из самых ярких за последние годы. Практически все футболисты верхней части списка бомбардиров продолжают выступление на турнире, а значит, у каждого остается минимум один матч, чтобы улучшить свою статистику.

Главным фаворитом выглядит Месси. Капитан Аргентины забивает в каждом матче и уже переписал несколько рекордов чемпионатов мира. Однако впереди у него непростой поединок с Египтом, а затем, в случае успеха, вероятная встреча со Швейцарией или Колумбией.

Главным конкурентом остается Мбаппе. Француз имеет 6 голов и вполне способен догнать аргентинца уже в матче против Парагвая. Если Франция пройдет дальше, у ее лидера появится еще больше возможностей выйти на первое место.

Не стоит списывать и Харри Кейна с Эрлингом Холандом, у которых по 5 мячей. Англичанину предстоит сыграть против Мексики, норвежцу — против Бразилии. Победа сохранит их в борьбе не только за титул чемпиона мира, но и за индивидуальную награду.

В шаге от лидеров находятся сразу четыре футболиста с 4 голами — Винисиус Жуниор, Усман Дембеле, Микель Оярсабаль и Исмаила Сарр. Особенно интересна ситуация у Франции, которая имеет сразу двух игроков среди главных претендентов на "Золотую бутсу".

Еще более показательна глубина атакующих линий фаворитов. У Бразилии три игрока уже имеют не менее трех голов, у Франции — сразу несколько футболистов регулярно отличаются, а у Аргентины главным оружием остается Месси.

Любопытно и присутствие в числе лучших бомбардиров ветерана Криштиану Роналду, который с тремя голами сохраняет шансы подняться выше. Правда, для этого Португалии необходимо пройти Испанию — пожалуй, самое сложное испытание на нынешнем этапе.

Пока именно Месси сделал самый уверенный шаг к "Золотой бутсе". Но история чемпионатов мира не раз показывала, что одна яркая игра в плей-офф способна полностью перевернуть гонку бомбардиров. И вполне возможно, решающий рывок кто-то из претендентов сделает уже в 1/8 финала.

İdman.Biz
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