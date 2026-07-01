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Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Мировой футбол
Новости
1 Июля 2026 20:23
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Лапорта назвал условие для перехода Альвареса в "Барселону"

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта рассказал о ходе переговоров с мадридским "Атлетико" по поводу возможного перехода нападающего Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Фабрицио Романо, глава каталонского клуба подтвердил, что "Барселона" уже направила официальное предложение и продолжает рассчитывать на трансфер аргентинца.

"Мы вели переговоры с "Атлетико". Мы отправили предложение и знаем, что Хулиан давно хотел перейти в "Барселону", еще до того, как он оказался в "Манчестер Сити".

Мы будем сохранять это предложение неизменным столько, сколько считаем нужным. В "Атлетико" знают наше желание, если они примут предложение, мы будем рады. Сейчас "Атлетико" говорит, что не продаст Альвареса, потому что у них нет другого нападающего на его место. Надеюсь, если "Атлетико" найдет альтернативу, они рассмотрят наше предложение", - заявил Лапорта.

Ранее руководство "Атлетико" неоднократно подчеркивало, что не намерено расставаться с форвардом. В контракте Альвареса прописана сумма отступных в размере 500 миллионов евро, и мадридский клуб заявлял, что готов отпустить игрока только за эту сумму.

İdman.Biz
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