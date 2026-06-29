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Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы

ЧМ-2026
Новости
29 Июня 2026 08:15
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Менди покинул расположение сборной Сенегала из‑за травмы

Вратарь "Аль‑Ахли" и сборной Сенегала по футболу Эдуар Менди покинул расположение национальной команды и отправился в Саудовскую Аравию для прохождения лечения, сообщает İdman.Biz со ссылкой на D Sports.

Менди получил травму в матче второго тура чемпионата мира‑2026 против команды Норвегии (2:3). 34‑летний голкипер был заменен на 63‑й минуте.

По данным издания, в субботу Менди покинул отель, где проживают футболисты сборной, и отправился в расположение "Аль‑Ахли" для продолжения лечения.

На данный момент неизвестно, сможет ли 34‑летний Менди продолжить выступление на ЧМ‑2026. Ожидается, что после получения результатов обследования Сенегальская федерация футбола выступит с заявлением о степени тяжести травмы голкипера.

В матче 1/16 финала ЧМ‑2026 сборная Сенегала сыграет с командой Бельгии. Встреча пройдет 1 июля в Сиэтле.

İdman.Biz
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