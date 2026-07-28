Марк Кукурелья набил татуировку главного тренера сборной Испании - ФОТО

Защитник сборной Испании Марк Кукурелья набил татуировку главного тренера национальной команды Луиса де ла Фуэнте. Футболист обещал набить татуировку наставника сборной Испании в случае победы на ЧМ-2026. В финальном матче мирового первенства 2026 года сборная Испании одержала победу над Аргентиной в дополнительное время со счетом 1:0.

Как сообщает İdman.Biz, футболист опубликовал фото сделанной татуировки на своей странице в социальной сети.

На турнире Кукурелья принял участие в восьми матчах за национальную команду, в которых отметился двумя результативными передачами. Защитник попал в символическую сборную чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года прошел на территории трех стран: США, Канады и Мексики. В турнире приняли участие 48 сборных.