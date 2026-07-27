Орхан Хабибли начал первенство мира U17 с победы — ОБНОВЛЯЕТСЯ

Азербайджанский борец греко-римского стиля Орхан Хабибли одержал первую победу на проходящем в Баку первенстве мира U-17.
Как сообщает İdman.Biz, выступающий в весовой категории до 65 кг спортсмен встретился в квалификации с Гаспаром Санчесом из Чехии.
Хабибли разгромил соперника со счетом 8:0 и вышел в следующую стадию.
09:56
Сегодня в Баку стартует первенство мира по борьбе среди спортсменов до 17 лет.
Как сообщает İdman.Biz, соревнования пройдут на Национальной гимнастической арене. В первый день состоятся предварительные поединки по греко-римской борьбе.
Церемония открытия начнется в 17:15, полуфинальные схватки — в 18:00.
Соперники азербайджанских борцов в первый день:
48 кг, 1/8 финала
Омар Салманов — Авинаш Четаке (Индия)
55 кг, квалификация
Гурбан Меджнунов — Алихан Миназаров (Кыргызстан)
65 кг, квалификация
Орхан Хабибли — Гаспар Санчес (Чехия)
80 кг, квалификация
Исфахан Гасанов — Тома Еленч (Хорватия)
110 кг, квалификация
Эмин Бахшалиев — Андрей Симич (Сербия)
Первенство мира завершится 2 августа.