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Звезды азербайджанской борьбы встретятся с болельщиками в Баку

Борьба
Новости
23 Июля 2026 11:41
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Звезды азербайджанской борьбы встретятся с болельщиками в Баку

Олимпийские чемпионы, а также победители чемпионатов мира и Европы по борьбе встретятся с болельщиками в рамках чемпионата мира U-17 в Баку.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, во время автограф-сессий поклонники борьбы смогут пообщаться с известными спортсменами, получить их подписи и сделать памятные фотографии.

Программа встреч выглядит следующим образом:

27 июля - Фарид Мансуров, с 15:30 до 16:00.

28 июля - Талех Мамедов, с 14:45 до 15:15.

29 июля - Расул Чунаев, с 13:45 до 14:15.

30 июля - Рафик Гусейнов, с 14:45 до 15:15.

31 июля - Тогрул Аскеров, с 14:45 до 15:15.

1 августа - Намик Абдуллаев, с 14:45 до 15:15.

Автограф-сессии состоятся на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что чемпионат мира U17 по борьбе пройдет с 27 июля по 2 августа. Согласно окончательному списку участников, утвержденному Объединенным миром борьбы (UWW), в турнире примут участие 663 спортсмена, 272 тренера и 64 международных арбитра. Всего в связи с проведением соревнований в Азербайджан прибудут более 1100 гостей.

İdman.Biz
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