Винисиус изменил форму подбородка - ФОТО

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор прошел процедуру для изменения формы подбородка.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на бразильские СМИ, футболист посетил клинику в Гоянии. После процедуры его подбородок стал более выраженным, а черты лица - более четкими.

Изменения во внешности Винисиуса заметили пользователи социальных сетей после появления новых фотографий игрока.

Врач Алессандро Аларкан подтвердил, что работал с футболистом. По его словам, целью было немного изменить контуры лица, сохранив при этом естественный внешний вид.

При этом подтверждений того, что Винисиус перенес пластическую операцию, нет. Речь идет о менее серьезной процедуре без хирургического вмешательства.

Сам футболист изменения во внешности пока не комментировал