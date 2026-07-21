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Новые звезды "Баварии": кто может стать будущим мюнхенского клуба?

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 12:23
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Новые звезды "Баварии": кто может стать будущим мюнхенского клуба?

"Бавария" все активнее привлекает молодых футболистов к основной команде и рассчитывает вырастить новых звезд после успешного примера Джамала Мусиалы.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на зарубежные СМИ, при главном тренере Венсане Компани интеграция воспитанников академии вышла на новый уровень. В сезоне-2025/26 за первую команду мюнхенцев дебютировали девять игроков в возрасте до 19 лет.

Среди наиболее перспективных футболистов выделяются Леннарт Карл, Бара Сапоко Ндиайе, Филип Павич и Эрблин Османи.

Леннарт Карл выступает преимущественно на правом фланге атаки. Он перебрался в академию "Баварии" в 2022 году, а профессиональный дебют провел в июне 2025-го на клубном чемпионате мира ФИФА. С сезона-2025/26 футболист входит в основной состав мюнхенской команды.

Бара Сапоко Ндиайе является воспитанником академии Gambinos Stars Africa в Гамбии. Сенегальский атакующий полузащитник перешел в "Баварию" на правах аренды во второй половине сезона-2025/26 и в апреле дебютировал за основную команду. Позднее он также вошел в состав сборной Сенегала на ЧМ-2026.

Большие надежды клуб связывает и с Филипом Павичем. Защитник дебютировал за "Баварию" в марте 2026 года в матче Лиги чемпионов УЕФА против "Аталанты". На тот момент ему было 16 лет и 58 дней, благодаря чему он стал вторым самым молодым дебютантом мюнхенцев в XXI веке.

Еще одним перспективным игроком считается опорный полузащитник Эрблин Османи. Он впервые вышел за основную команду в марте 2026 года в матче Бундеслиги против "Униона". В возрасте 16 лет, 10 месяцев и двух дней Османи стал третьим самым молодым футболистом в истории "Баварии".

В числе других воспитанников, получивших шанс при Компани, находятся Уиздом Майк, Давид Сантос Дайбер, Кассиано Киала, Майкон Кардозо и Фелипе Чавес.

Давид Сантос Дайбер уже подписал профессиональный контракт с "Баварией" до 2030 года, а Майкон Кардозо стал первым участником проекта FC Bayern World Squad, дебютировавшим за основную команду клуба.

В руководстве академии подчеркивают, что сам дебют является лишь первым шагом. Главная задача клуба заключается в том, чтобы отдельные воспитанники закрепились в составе и впоследствии провели за "Баварию" десятки и сотни матчей.

İdman.Biz
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