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Альварес может перейти в "Барселону": клуб настаивает на трансфере

Мировой футбол
Новости
21 Июля 2026 16:34
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Альварес может перейти в "Барселону": клуб настаивает на трансфере

Футбольный клуб "Барселона" продолжает работу над трансфером нападающего "Атлетико Мадрид" Хулиана Альвареса.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Mundo Deportivo, каталонский клуб готов дать аргентинцу время прийти в себя после разочарования в финале ЧМ-2026.

Сборная Аргентины уступила Испании в решающем матче со счетом 0:1. Представители "Барселоны" присутствовали на финале в Нью-Йорке и наблюдали за игрой 26-летнего форварда.

Альварес забил на турнире один мяч, однако это не снизило интерес каталонцев. В "Барселоне" рассматривают его как главного кандидата на замену Роберту Левандовскому.

Сообщается, что сам футболист также хочет перейти на "Камп Ноу", несмотря на нежелание "Атлетико Мадрид" расставаться с ним.

Предложение "Барселоны" в размере 100 миллионов евро, как ожидается, будет действовать до конца июля. Ближайшие дни могут стать решающими для будущего аргентинского нападающего.

İdman.Biz
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