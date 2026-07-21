Аргентинские СМИ: "Мы обнимаем тебя, Лео"

Аргентинские СМИ высоко оценили поведение национальной футбольной команды после поражения от Испании в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Telegraph, издание Clarín отметило, что сборная Аргентины, несмотря на несколько неприятных эпизодов, вела себя достойно и уважительно.

Редактор газеты Сильвия Фескет подчеркнула, что команда продемонстрировала редкие для современного футбола ценности как на поле, так и за его пределами.

"Футболисты не высказывались негативно о соперниках и не пытались обвинить других в собственных ошибках", - написала она.

Газета "La Nación" также отметила, что аргентинская команда достойно приняла поражение в финале.

По мнению издания, сборная не стала чемпионом мира, но сумела сохранить любовь и уважение болельщиков.

Газета отдельно обратила внимание на то, что футболисты не сняли с себя серебряные медали, и подчеркнула, что даже после поражения команда оставила заметный след в истории футбола.

При этом в материале прозвучала и критика игры сборной. Обозреватель Клаудио Маури отметил, что в основное время аргентинцы не нанесли ни одного точного удара по воротам.

По его словам, высокий темп передач сборной Испании измотал команду как физически, так и психологически.

"La Nación" также обратилась к капитану сборной Лионелю Месси, который не смог сдержать слез после финального свистка.

"Аргентина обнимает тебя. Спасибо, Лео. Ты уже подарил нам достаточно счастья", - написало издание.

Газета "Página 12" подчеркнула, что выступление команды под руководством Лионеля Скалони останется в памяти болельщиков независимо от результата финала.

Издание также с иронией задалось вопросом, не стала ли оборонительная манера Аргентины своеобразным "манифестом" против открытого футбола, который Франция и Англия продемонстрировали в матче за третье место с десятью голами.

В завершение газета поблагодарила сборную за успешный период продолжительностью пять лет и девять дней, начавшийся с победы на Кубке Америки 2021 года.

"Теперь болельщикам снова придется привыкать к разочарованию, которое приносит второе место", - отметило издание.