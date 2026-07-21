21 Июля 2026
RU

ESPN представил символическую сборную ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 15:32
125
ESPN представил символическую сборную ЧМ-2026

После завершения чемпионата мира 2026 года продолжают появляться различные версии символических сборных турнира.

Как сообщает İdman.Biz, на этот раз свою команду из 11 лучших футболистов мундиаля представило авторитетное издание ESPN.

Наибольшее представительство получила сборная Испании, ставшая чемпионом мира. В символический состав вошли четыре игрока команды.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси (все - Испания), Джед Спенс (Англия).

Полузащитники: Айюб Буадди (Марокко), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026
15:02
ЧМ-2026

ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

При этом аргентинцу по-прежнему может грозить наказание за драку после матча

Энцо Фернандес: "Есть вещи важнее результата"
13:47
ЧМ-2026

Энцо Фернандес: "Есть вещи важнее результата"

Полузащитник сборной Аргентины обратился к болельщикам после финала ЧМ-2026

Зидан договорился возглавить сборную Франции
13:23
ЧМ-2026

Зидан договорился возглавить сборную Франции

Официальное оформление долгосрочного контракта ожидается в ближайшее время

Аргентинские СМИ: "Мы обнимаем тебя, Лео"
12:53
ЧМ-2026

Аргентинские СМИ: "Мы обнимаем тебя, Лео"

Пресса высоко оценила поведение сборной после поражения в финале ЧМ-2026

Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля
11:10
ЧМ-2026

Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля

В символическую команду вошла звезда мирового футбола Неймар

Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"
10:41
ЧМ-2026

Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"

Антонела Рокуццо поддержала аргентинца после поражения в финале ЧМ-2026

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави