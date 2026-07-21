ESPN представил символическую сборную ЧМ-2026

После завершения чемпионата мира 2026 года продолжают появляться различные версии символических сборных турнира.

Как сообщает İdman.Biz, на этот раз свою команду из 11 лучших футболистов мундиаля представило авторитетное издание ESPN.

Наибольшее представительство получила сборная Испании, ставшая чемпионом мира. В символический состав вошли четыре игрока команды.

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде).

Защитники: Марк Кукурелья, Эмерик Лапорт, Пау Кубарси (все - Испания), Джед Спенс (Англия).

Полузащитники: Айюб Буадди (Марокко), Родри (Испания), Джуд Беллингем (Англия).

Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Килиан Мбаппе (Франция), Эрлинг Холанд (Норвегия).