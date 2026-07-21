Бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан договорился возглавить сборную Франции по футболу.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Фабрицио Романо, 53-летний специалист согласовал с Федерацией футбола Франции условия долгосрочного контракта. Официальное подписание соглашения ожидается в ближайшее время.

Стороны достигли устной договоренности еще в ноябре. Несмотря на последующие предложения от клубов, решение Зидана возглавить национальную команду не изменилось.

На этом посту он сменит Дидье Дешама, завершившего 14-летнюю работу со сборной Франции после ЧМ-2026. Последним матчем специалиста стала встреча с Англией за третье место, в которой французы уступили со счетом 4:6.

Под руководством Дешама сборная Франции стала чемпионом мира в 2018 году, выиграла Лигу наций УЕФА и вышла в финал ЧМ-2022.

Первый матч при новом главном тренере французская команда проведет 25 сентября против Турции в Лиге наций УЕФА.

Зидан остается без тренерской работы с 2021 года, когда во второй раз покинул "Реал". С мадридским клубом он трижды подряд выиграл Лигу чемпионов УЕФА.