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Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 11:10
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Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля

Портал ESPN составил символическую сборную футболистов, не оправдавших ожиданий на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, в команду разочарований вошли представители 11 национальных сборных.

Место в воротах занял Фернандо Муслера из сборной Уругвая.

В линию защиты были включены англичане Нико О'Райли и Марк Гехи, нидерландец Вирджил ван Дейк, а также представитель Германии Йозуа Киммих.

В полузащиту вошли Скотт Мактоминей из сборной Шотландии, уругваец Федерико Вальверде, американец Кристиан Пулишич, португалец Бруну Фернандеш и немец Флориан Виртц.

Единственным нападающим символической команды стал футболист сборной Бразилии Неймар.

В финале чемпионата мира Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.

İdman.Biz
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