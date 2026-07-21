Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля

Портал ESPN составил символическую сборную футболистов, не оправдавших ожиданий на чемпионате мира 2026 года.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на ESPN, в команду разочарований вошли представители 11 национальных сборных.
Место в воротах занял Фернандо Муслера из сборной Уругвая.
В линию защиты были включены англичане Нико О'Райли и Марк Гехи, нидерландец Вирджил ван Дейк, а также представитель Германии Йозуа Киммих.
В полузащиту вошли Скотт Мактоминей из сборной Шотландии, уругваец Федерико Вальверде, американец Кристиан Пулишич, португалец Бруну Фернандеш и немец Флориан Виртц.
Единственным нападающим символической команды стал футболист сборной Бразилии Неймар.
В финале чемпионата мира Испания победила Аргентину со счетом 1:0 в дополнительное время.