Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Финал чемпионата мира-2026 по футболу трудно назвать случайным. В решающем матче встретятся две сборные, занимавшие перед турниром верхние позиции рейтинга ФИФА: действующий чемпион мира и Южной Америки - Аргентина и действующий чемпион Европы - Испания.

Однако афиша интересна не только статусом соперников. Две команды связывают общий язык, несостоявшаяся Finalissima, "Барселона", тренерская школа Испании и почти идеально равная история личных встреч.

İdman.biz представляет главные факты и сюжетные линии финала ЧМ-2026.

1. Первый финал Испания – Аргентина

Испания и Аргентина никогда прежде не встречались в решающем матче чемпионата мира.

Для аргентинцев это будет седьмой финал ЧМ. Ранее они становились чемпионами в 1978, 1986 и 2022 годах, а также проигрывали решающие матчи в 1930, 1990 и 2014 годах.

Испания дошла до финала во второй раз. Первую такую возможность она получила в 2010 году и сразу воспользовалась ею, победив Нидерланды благодаря голу Андреса Иньесты в дополнительное время.

Таким образом, Аргентина борется за четвертую звезду, а Испания — за вторую.

2. Первый полностью испаноязычный финал за 96 лет

Обе страны объединяет не только футбол, но и испанский язык. Последний раз две испаноязычные сборные разыгрывали Кубок мира в 1930 году — в первом финале в истории турнира.

Тогда в Монтевидео Уругвай победил Аргентину со счетом 4:2.

Следовательно, финал Испания – Аргентина станет первым испаноязычным решающим матчем ЧМ за 96 лет и лишь вторым за всю историю соревнования.

3. Две сильнейшие сборные рейтинга ФИФА

Перед началом чемпионата мира Аргентина вернулась на первое место в рейтинге FIFA, а Испания занимала вторую позицию. Следующее официальное обновление рейтинга было назначено уже на день после финала.

Таким образом, решающий матч свел две команды, которые подошли к турниру в статусе первого и второго номеров мирового футбола.

Более логичную по рейтингу афишу финала представить невозможно.

4. Чемпион мира против чемпиона Европы

Аргентина выступает в статусе победителя ЧМ-2022 и Кубка Америки-2024. Испания приехала на турнир после победы на чемпионате Европы-2024.

Это первая встреча действующих чемпионов Европы и Южной Америки в финале мирового первенства. Поэтому решающий матч фактически объединит Finalissima и финал ЧМ, хотя на кону будет не межконтинентальный кубок, а главный трофей мирового футбола.

5. Finalissima, которая так и не состоялась

Испания и Аргентина должны были встретиться еще 27 марта 2026 года в Finalissima — матче чемпионов Европы и Южной Америки.

Игра первоначально планировалась на стадионе «Лусаил» в Катаре, где Аргентина выиграла финал ЧМ-2022. После изменения ситуации рассматривались и другие варианты проведения встречи, в том числе Мадрид.

Стороны не смогли согласовать подходящую дату. Аргентина предлагала провести матч после чемпионата мира, но у Испании не оказалось свободного окна. В результате UEFA официально объявил об отмене Finalissima.

Спустя четыре месяца команды все же встретятся — но уже в финале чемпионата мира.

6. Аргентина может первой за 64 года защитить Кубок мира

Команда Лионеля Скалони выиграла чемпионат мира четыре года назад и теперь находится в одном матче от защиты титула.

Последней сборной, которой удалось победить на двух ЧМ подряд, была Бразилия — в 1958 и 1962 годах. До нее это сделала Италия, становившаяся чемпионом в 1934 и 1938 годах.

Следовательно, в случае победы Аргентина станет лишь третьей сборной в истории с двумя последовательными титулами и первой за 64 года, сумевшей сохранить звание чемпиона мира.

7. Скалони может повторить рекорд Витторио Поццо

Победа Аргентины принесет историческое достижение не только сборной, но и ее главному тренеру.

До сих пор единственным наставником, выигравшим два чемпионата мира подряд, остается итальянец Витторио Поццо. Он руководил Италией во время победных турниров 1934 и 1938 годов.

Скалони может стать вторым тренером с таким результатом. Причем оба титула он способен завоевать до достижения 50-летнего возраста.

8. Учитель против ученика — не просто красивая метафора

Луис де ла Фуэнте действительно был преподавателем Лионеля Скалони.

После завершения игровой карьеры аргентинец проходил тренерское обучение в Испании и получал лицензию UEFA Pro в Национальной школе тренеров Королевской испанской футбольной федерации. Де ла Фуэнте преподавал на курсе тактику и игровые системы.

По воспоминаниям участников обучения, Скалони обычно занимал место в первом ряду, внимательно слушал занятия и подробно записывал материал. Вместе с ним учился бывший аргентинский вратарь Лео Франко.

Позже их отношения вышли за пределы формата «преподаватель — студент». После триумфа Аргентины в Катаре де ла Фуэнте обсуждал со Скалони работу со сборной и получал от него советы. Теперь бывший ученик и его преподаватель встретятся в финале чемпионата мира.

9. Чемпион вновь будет подготовлен местным тренером

Испанию возглавляет испанец де ла Фуэнте, Аргентину — аргентинец Скалони.

Это продолжает уникальную традицию чемпионатов мира: ни одна сборная за всю историю турнира не завоевывала Кубок мира под руководством иностранного тренера.

Кто бы ни победил в финале, чемпион снова будет подготовлен специалистом из своей страны.

При этом оба наставника пришли к успеху не через работу с европейскими суперклубами. Де ла Фуэнте много лет тренировал молодежные сборные Испании, а Скалони первоначально получил Аргентину как временный и далеко не очевидный кандидат.

10. Месси сыграет против страны, где стал великим

Лионель Месси родился в Росарио, но в 13-летнем возрасте переехал в Барселону. Он прошел академию «Ла Масия» и провел практически всю европейскую карьеру в чемпионате Испании.

За основную команду «Барселоны» аргентинец выступал с 2004 по 2021 год, выиграл десять чемпионатов Испании и четыре Лиги чемпионов, стал лучшим бомбардиром в истории клуба и Ла Лиги.

Месси также имел возможность представлять Испанию, однако выбрал сборную страны своего рождения.

Теперь главный аргентинский футболист последних десятилетий сыграет важнейший матч карьеры против страны, где сформировался как игрок.

11. Месси против Ямаля — одна академия и разница в 20 лет

Главная индивидуальная афиша финала — противостояние Лионеля Месси и Ламина Ямаля.

Оба являются воспитанниками «Ла Масии». Месси представляет величайшую эпоху в истории «Барселоны», тогда как Ямаль считается главным символом ее нового поколения.

Аргентинцу 39 лет, испанцу — 19. Разница между ними составляет почти два десятилетия.

Для Месси это шестой чемпионат мира. Для Ямаля — первый. Один находится у завершения уникального международного пути, другой только начинает собственную историю на крупнейшей футбольной сцене.

12. Фотография, сделанная за 19 лет до финала

История Месси и Ямаля получила почти кинематографическое продолжение.

В 2007 году 20-летний Месси участвовал в благотворительной фотосессии, организованной газетой Sport совместно с «Барселоной» и UNICEF. Его сфотографировали с шестимесячным Ламином Ямалем и его матерью.

На одном из снимков Месси купает младенца в небольшой ванночке.

Тогда никто не мог предположить, что через 19 лет они станут соперниками в финале чемпионата мира.

13. История личных встреч почти идеально равна

До финала Испания и Аргентина провели 14 матчей.

Каждая из сборных одержала по шесть побед, еще две встречи завершились вничью. Испания забила 19 мячей, Аргентина — 18.

Однако на чемпионатах мира команды встречались только однажды. В 1966 году Аргентина победила со счетом 2:1. Луис Артиме оформил дубль, забив первый и решающий мячи, а у испанцев отличился Пирри.

Через 60 лет после первой встречи на ЧМ команды проведут вторую — и сразу в финале.

14. От 6:1 в Мадриде до финала ЧМ

Последний матч соперников состоялся в марте 2018 года и завершился крупнейшей победой Испании в истории противостояния — 6:1.

Иско оформил хет-трик, а единственный гол Аргентины забил Николас Отаменди. Месси пропустил встречу из-за повреждения и наблюдал за игрой с трибуны.

Однако тот разгром почти не имеет отношения к нынешнему финалу. Аргентину тогда тренировал Хорхе Сампаоли, а Испанию — Хулен Лопетеги. Скалони и де ла Фуэнте еще не возглавляли национальные команды.

Это будет первая очная встреча нынешних версий Испании и Аргентины.

15. Лучшая атака турнира против почти непробиваемой обороны

Аргентина подходит к финалу в статусе самой результативной команды чемпионата. За семь матчей она забила 19 голов — в среднем 2,71 за игру. Показатель ожидаемых голов аргентинцев составляет 15,38 xG, что подтверждает качество и количество созданных моментов.

Испания забила 13 мячей, но ее главное преимущество — оборона. В семи встречах команда де ла Фуэнте пропустила только один гол и шесть раз сохранила ворота в неприкосновенности.

Это не просто эффектное противопоставление. В финале действительно встретятся лучшая атака турнира и самая надежная защита.

16. Контроль Испании против аргентинских концовок

Испания старается подчинить себе матч с первых минут. Она контролирует мяч, растягивает соперника по ширине, уверенно выходит из-под прессинга и постепенно ограничивает его пространство для атак.

Показательна статистика Родри: перед финалом он выполнил больше всех передач на турнире — 648, с точностью 93 процента. Испанский капитан также лидировал по пройденной дистанции — более 83 километров.

Аргентина действует иначе. Команда Скалони способна менять рисунок игры по ходу встречи и особенно опасна, когда соперник устает или начинает сомневаться.

Все четыре матча плей-офф аргентинцы решили после тяжелой борьбы:

- Кабо-Верде победили в дополнительное время — 3:2;

- Египет — после возвращения со счета 0:2 и победного гола в концовке — 3:2;

- Швейцарию дожали в дополнительное время — 3:1;

- в полуфинале против Англии сравняли счет на 85-й минуте и забили победный мяч в компенсированное время — 2:1.

Поэтому центральная интрига финала заключается не только в противостоянии Месси и Ямаля. Испании необходимо реализовать свое игровое превосходство до того момента, когда Аргентина вступит в наиболее комфортную для себя часть матча.

Финал без случайных участников

Испания и Аргентина пришли к решающему матчу разными путями. Команда де ла Фуэнте контролировала соперников, почти не пропускала и методично подтверждала статус фаворита. Подопечные Скалони неоднократно оказывались в сложном положении, но каждый раз находили дополнительные силы в концовках.

Испания может открыть новую чемпионскую эпоху и добавить мировой титул к победе на Евро. Аргентина способна первой за 64 года защитить Кубок мира, а Скалони — повторить рекорд, который держится с 1938 года.

Две первые сборные рейтинга ФИФA, два отечественных тренера, две испаноязычные футбольные культуры, несостоявшаяся Finalissima и символическая встреча двух поколений «Барселоны» — для исторического финала здесь есть все.

Осталось определить, какой футбол окажется сильнее: испанский контроль с первой минуты или аргентинское умение решать судьбу матчей в самый напряженный момент.