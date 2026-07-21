Энцо Фернандес: "Есть вещи важнее результата"

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Энцо Фернандес поделился мыслями о выступлении команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист поблагодарил болельщиков в социальной сети.

"Со временем понимаешь, что есть вещи важнее результата. Эта команда на протяжении многих лет показывает себя с лучшей стороны. Она учит нас, что борьба заключается не только в победе, но и в том, чтобы отдавать все ради футболки и никогда не сдаваться. Для меня большая честь быть частью команды, которая всегда смело встречает трудности, борется с максимальной самоотдачей и защищает эти цвета с гордостью, скромностью и преданностью. Хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что всегда остаетесь рядом, поддерживаете нас в каждом матче, дарите свою любовь и бесконечную поддержку. Благодаря вам мы чувствуем себя как дома в любой точке мира.

Носить футболку своей страны - величайшая честь в моей карьере, и каждый раз, когда мне представится возможность защищать ее, я снова буду бороться изо всех сил", - написал Фернандес.

Напомним, что сборная Аргентины уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 в дополнительное время. В концовке основного времени Фернандес получил вторую желтую карточку за нарушение правил против Пау Кубарси и оставил команду в меньшинстве.