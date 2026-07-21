21 Июля 2026
RU

Энцо Фернандес: "Есть вещи важнее результата"

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 13:47
114
Энцо Фернандес: "Есть вещи важнее результата"

Полузащитник сборной Аргентины по футболу Энцо Фернандес поделился мыслями о выступлении команды на чемпионате мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, футболист поблагодарил болельщиков в социальной сети.

"Со временем понимаешь, что есть вещи важнее результата. Эта команда на протяжении многих лет показывает себя с лучшей стороны. Она учит нас, что борьба заключается не только в победе, но и в том, чтобы отдавать все ради футболки и никогда не сдаваться. Для меня большая честь быть частью команды, которая всегда смело встречает трудности, борется с максимальной самоотдачей и защищает эти цвета с гордостью, скромностью и преданностью. Хочу поблагодарить всех аргентинских болельщиков. Спасибо, что всегда остаетесь рядом, поддерживаете нас в каждом матче, дарите свою любовь и бесконечную поддержку. Благодаря вам мы чувствуем себя как дома в любой точке мира.

Носить футболку своей страны - величайшая честь в моей карьере, и каждый раз, когда мне представится возможность защищать ее, я снова буду бороться изо всех сил", - написал Фернандес.

Напомним, что сборная Аргентины уступила Испании в финале ЧМ-2026 со счетом 0:1 в дополнительное время. В концовке основного времени Фернандес получил вторую желтую карточку за нарушение правил против Пау Кубарси и оставил команду в меньшинстве.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

ESPN представил символическую сборную ЧМ-2026
15:32
ЧМ-2026

ESPN представил символическую сборную ЧМ-2026

В состав вошли четыре футболиста сборной Испании

ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026
15:02
ЧМ-2026

ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

При этом аргентинцу по-прежнему может грозить наказание за драку после матча

Зидан договорился возглавить сборную Франции
13:23
ЧМ-2026

Зидан договорился возглавить сборную Франции

Официальное оформление долгосрочного контракта ожидается в ближайшее время

Аргентинские СМИ: "Мы обнимаем тебя, Лео"
12:53
ЧМ-2026

Аргентинские СМИ: "Мы обнимаем тебя, Лео"

Пресса высоко оценила поведение сборной после поражения в финале ЧМ-2026

Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля
11:10
ЧМ-2026

Портал ESPN назвал 11 разочарований прошедшего мундиаля

В символическую команду вошла звезда мирового футбола Неймар

Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"
10:41
ЧМ-2026

Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"

Антонела Рокуццо поддержала аргентинца после поражения в финале ЧМ-2026

Самое читаемое

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО
20 Июля 10:02
ЧМ-2026

Драка после финала ЧМ-2026: Месси остался в стороне - ВИДЕО

Капитан сборной Аргентины не вмешивался в потасовку с участием Паредеса и Гави