Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

После победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года над Аргентиной (1:0) внимание болельщиков привлек символический эпизод с участием Серхио Рамоса и Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz, легендарному защитнику доверили вынести Кубок мира на поле перед церемонией награждения испанской команды.

Особый смысл этому моменту придали архивные кадры, снятые за десять лет до триумфа Испании. В 2016 году девятилетний Ямаль участвовал в церемонии выхода команд на поле перед Эль-Класико в роли юного маскота.

Будущий футболист сборной Испании вышел на стадион, держась за руку капитана мадридского "Реала" Рамоса.

Спустя годы Ямаль стал одним из лидеров национальной команды, завоевавшей чемпионский титул, а Рамос вынес на поле главный трофей мирового футбола перед его передачей испанским игрокам.

Кубок получил и поднял над головой капитан сборной Испании Родри. Однако присутствие рядом Ямаля и Рамоса превратило церемонию в символическую встречу двух поколений испанского футбола.

Старые и новые кадры широко распространились в социальных сетях.