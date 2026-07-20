21 Июля 2026
RU

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 12:11
474
Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

После победы сборной Испании на чемпионате мира 2026 года над Аргентиной (1:0) внимание болельщиков привлек символический эпизод с участием Серхио Рамоса и Ламина Ямаля.

Как сообщает İdman.Biz, легендарному защитнику доверили вынести Кубок мира на поле перед церемонией награждения испанской команды.

Особый смысл этому моменту придали архивные кадры, снятые за десять лет до триумфа Испании. В 2016 году девятилетний Ямаль участвовал в церемонии выхода команд на поле перед Эль-Класико в роли юного маскота.

Будущий футболист сборной Испании вышел на стадион, держась за руку капитана мадридского "Реала" Рамоса.

Спустя годы Ямаль стал одним из лидеров национальной команды, завоевавшей чемпионский титул, а Рамос вынес на поле главный трофей мирового футбола перед его передачей испанским игрокам.

Кубок получил и поднял над головой капитан сборной Испании Родри. Однако присутствие рядом Ямаля и Рамоса превратило церемонию в символическую встречу двух поколений испанского футбола.

Старые и новые кадры широко распространились в социальных сетях.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"
01:48
ЧМ-2026

Лучший игрок ЧМ-2026 отвергает предложения "Манчестер Сити" ради "Реала"

Полузащитник отклоняет предложения "Манчестер Сити" о новом контракте, рассчитывая продолжить карьеру в Мадриде
ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я
01:10
ЧМ-2026

ФИФА опубликовала итоговый рейтинг ЧМ-2026: Турция - 35-я

Испания возглавила турнирную таблицу мирового первенства, Узбекистан занял 46-е место
Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026
20 Июля 23:32
ЧМ-2026

Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026

Александар Чеферин пропустил решающий матч мирового первенства на фоне разногласий с президентом ФИФА Джанни Инфантино
Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО
20 Июля 23:18
ЧМ-2026

Тысячи болельщиков вышли на чемпионский парад сборной Испании - ФОТО

Празднование победы на чемпионате мира проходит в центре Мадрида
Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира
20 Июля 23:00
ЧМ-2026

Дональд Трамп подвел итоги чемпионата мира

Президент США поблагодарил Джанни Инфантино и заявил, что ЧМ-2026 стал самым безопасным и величайшим в истории
ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026
20 Июля 21:42
ЧМ-2026

ФИФА начала расследование из-за поведения футболистов Аргентины после финала ЧМ-2026

Поводом стали инциденты с участием футболистов и представителей аргентинской команды после поражения от Испании
Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира
20 Июля 19:51
ЧМ-2026

Сборная Испании вернулась на родину с Кубком мира

Первыми из самолета с чемпионским трофеем вышли Родри и главный тренер Луис де ла Фуэнте

Самое читаемое

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов
18 Июля 12:41
Мировой футбол

Жена Валентина Барко оскорбила Джуда Беллингема после конфликта футболистов

Ясмин Хауреги удалила первый пост, но продолжила защищать аргентинского футболиста

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО
20 Июля 12:11
ЧМ-2026

Рамос вынес Кубок мира перед Ямалем, которого когда-то вывел на поле за руку - ВИДЕО

Кадры с участием двух поколений испанского футбола получили символическое продолжение

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ
19 Июля 15:02
ЧМ-2026

Испания - Аргентина: 16 главных фактов о финале ЧМ-2026 - ОБЗОР İDMAN.BİZ

Месси против Ямаля, ученик против учителя и шанс на историческую защиту титула
После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5
20 Июля 10:17
ЧМ-2026

После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

Три представителя финала вошли в первую пятерку неофициального рейтинга