ФИФА создала комиссию для расследования поведения аргентинцев после финала ЧМ-2026

ФИФА создала дисциплинарно-этическую комиссию для расследования инцидента, произошедшего после финала чемпионата мира 2026 года между сборными Аргентины и Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Роба Харриса, комиссия изучит возможные нарушения, допущенные участниками конфликта.

Напомним, что в решающем матче аргентинцы уступили испанцам со счетом 0:1. После финального свистка на поле вспыхнула массовая потасовка. Защитник сборной Аргентины Науэль Молина ударил капитана испанской команды Родри в грудь, после чего между футболистами завязалась перепалка. В конфликт вмешались и другие игроки, в том числе полузащитник Леандро Паредес, который сначала схватил за шею защитника Испании Эрика Гарсию, а затем атаковал полузащитника Гави.

Кроме того, после окончания матча помощник главного тренера сборной Аргентины Роберто Айяла вступил в конфликт с полузащитником испанской команды Дани Ольмо и впоследствии ударил его по лицу.