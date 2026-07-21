Паредес сыграл на ЧМ-2026 с переломом ребра

Полузащитник сборной Аргентины Леандро Паредес выступал на чемпионате мира 2026 года с переломом ребра.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Bolavip, именно это повреждение не позволило футболисту выйти в стартовом составе на финальный матч против Испании, завершившийся поражением аргентинцев со счетом 0:1.

По информации источника, травма беспокоила Паредеса более недели, из-за чего он испытывал трудности с дыханием. Тренерский и медицинский штабы сборной совместно с самим игроком решили не разглашать информацию о повреждении, опасаясь, что соперники могут воспользоваться его уязвимостью во время матча.

После финального свистка Паредес оказался в центре конфликта: он схватил за горло защитника сборной Испании Эрика Гарсию, а затем повалил на газон полузащитника Гави.