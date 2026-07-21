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ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026 - ВИДЕО

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 15:02
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ФИФА убрала красную карточку Паредеса из протокола финала ЧМ-2026

Красная карточка полузащитника сборной Аргентины Леандро Паредеса была удалена из официального протокола финала чемпионата мира 2026 года против Испании.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на BBC Sport, первоначально ФИФА указала, что после завершения встречи главный арбитр Славко Винчич удалил Паредеса за участие в конфликте с испанскими футболистами.

Однако вскоре красная карточка исчезла из официального отчета о матче. В ФИФА подтвердили BBC Sport, что непосредственно после игры дисциплинарные меры в отношении аргентинского полузащитника приняты не были.

После финального свистка Паредес вступил в конфликт с Эриком Гарсией, а затем повалил на газон вмешавшегося в потасовку Гави. Инцидент перерос в массовую драку с участием футболистов и представителей обеих команд.

Несмотря на изменение протокола, говорить о том, что Паредес окончательно избежал наказания, преждевременно. ФИФА начала отдельное расследование событий после финала и назначила дисциплинарного и этического прокурора для изучения произошедшего.

По итогам разбирательства к Паредесу и другим участникам конфликта могут быть применены ретроспективные санкции, включая дисквалификацию и штраф.

Финал ЧМ-2026 завершился победой сборной Испании со счетом 1:0 в дополнительное время. Решающий мяч на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

İdman.Biz
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