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Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 10:41
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Жена Месси: "Ты всегда будешь лучшим, Лео"

Супруга капитана сборной Аргентины по футболу Лионеля Месси Антонела Рокуццо опубликовала обращение к футболисту после финала чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, в решающем матче турнира, прошедшем на стадионе "Метлайф" в Ист-Ратерфорде, аргентинская команда уступила Испании со счетом 0:1.

"Ты всегда будешь лучшим, Лео. Не только благодаря своему таланту, но и потому, что никогда не перестаешь быть собой. Что бы ни происходило, ты не сдаешься, всегда борешься до конца и выкладываешься до последней секунды. Именно внутренняя сила, характер и способность вновь подниматься делают тебя особенным", - написала Рокуццо в социальной сети.

Она также назвала Месси примером для их детей и миллионов людей.

"Спасибо, что каждый день показываешь мне: настоящий успех достигается только трудом, преданностью делу и настойчивостью, без отказа от самого себя. Ты лучший пример для наших детей и пример для миллионов людей. Я восхищаюсь тобой сильнее, чем можно выразить словами, и невероятно горжусь тем, что иду рядом с тобой по жизни. Я очень тебя люблю", - добавила она.

İdman.Biz
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