После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

После завершения чемпионата мира по футболу 2026 года расстановка сил в борьбе за "Золотой мяч" заметно изменилась.
Как сообщает İdman.Biz, победа Испании над Аргентиной в финале вывела футболистов чемпионской команды в число главных претендентов на индивидуальную награду.
Неофициальный рейтинг, составленный с учетом результатов ЧМ-2026, клубных трофеев и личной статистики игроков, возглавил Родри.
Родри - "Манчестер Сити", Испания.
Капитан сборной Испании был признан лучшим футболистом чемпионата мира. Победа на турнире и ключевая роль полузащитника в игровой системе команды сделали его главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".
Отдельно высоко была оценена игра Родри в финале, где он контролировал темп и помог Испании лишить Аргентину привычного влияния в центре поля.
Ламин Ямаль - "Барселона", Испания.
Молодой нападающий стал чемпионом мира и провел сильный клубный сезон. Вместе с "Барселоной" он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.
Во всех турнирах Ямаль забил 26 голов и сделал 21 результативную передачу. Его выступления на решающих стадиях ЧМ-2026 заметно повысили шансы на первый "Золотой мяч" в карьере.
Лионель Месси - "Интер Майами", Аргентина.
Капитан сборной Аргентины вывел команду во второй подряд финал чемпионата мира и забил на турнире восемь голов.
Месси также стал чемпионом MLS, а его сезонная статистика составила 44 гола и 30 результативных передач.
Однако поражение Аргентины в финале и менее заметная игра самого форварда в решающем матче ослабили его позиции.
Харри Кейн - "Бавария", Англия.
Нападающий вошел в первую пятерку благодаря высокой результативности на клубном уровне и "бронзе" чемпионата мира в составе сборной Англии.
Главным преимуществом Кейна остается стабильность: он сохранял высокий уровень на протяжении всего сезона и вновь подтвердил статус одного из самых результативных форвардов мира.
Килиан Мбаппе - "Реал", Франция.
Француз завершил ЧМ-2026 лучшим бомбардиром, забив 10 мячей и завоевав "Золотую бутсу".
Несмотря на выдающуюся личную статистику, отсутствие у Франции места в финале и крупных командных трофеев на клубном уровне снизило шансы Мбаппе на победу в голосовании.
Рейтинг не является официальным и отражает изменение позиций футболистов после чемпионата мира 2026 года.
Церемония вручения 70-го "Золотого мяча" запланирована на 26 октября.