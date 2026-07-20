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После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

ЧМ-2026
Новости
20 Июля 2026 10:17
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После ЧМ-2026 определился новый фаворит "Золотого мяча" - ТОП-5

После завершения чемпионата мира по футболу 2026 года расстановка сил в борьбе за "Золотой мяч" заметно изменилась.

Как сообщает İdman.Biz, победа Испании над Аргентиной в финале вывела футболистов чемпионской команды в число главных претендентов на индивидуальную награду.

Неофициальный рейтинг, составленный с учетом результатов ЧМ-2026, клубных трофеев и личной статистики игроков, возглавил Родри.

Родри - "Манчестер Сити", Испания.

Капитан сборной Испании был признан лучшим футболистом чемпионата мира. Победа на турнире и ключевая роль полузащитника в игровой системе команды сделали его главным фаворитом в борьбе за "Золотой мяч".

Отдельно высоко была оценена игра Родри в финале, где он контролировал темп и помог Испании лишить Аргентину привычного влияния в центре поля.

Ламин Ямаль - "Барселона", Испания.

Молодой нападающий стал чемпионом мира и провел сильный клубный сезон. Вместе с "Барселоной" он выиграл Ла Лигу и Суперкубок Испании.

Во всех турнирах Ямаль забил 26 голов и сделал 21 результативную передачу. Его выступления на решающих стадиях ЧМ-2026 заметно повысили шансы на первый "Золотой мяч" в карьере.

Лионель Месси - "Интер Майами", Аргентина.

Капитан сборной Аргентины вывел команду во второй подряд финал чемпионата мира и забил на турнире восемь голов.

Месси также стал чемпионом MLS, а его сезонная статистика составила 44 гола и 30 результативных передач.

Однако поражение Аргентины в финале и менее заметная игра самого форварда в решающем матче ослабили его позиции.

Харри Кейн - "Бавария", Англия.

Нападающий вошел в первую пятерку благодаря высокой результативности на клубном уровне и "бронзе" чемпионата мира в составе сборной Англии.

Главным преимуществом Кейна остается стабильность: он сохранял высокий уровень на протяжении всего сезона и вновь подтвердил статус одного из самых результативных форвардов мира.

Килиан Мбаппе - "Реал", Франция.

Француз завершил ЧМ-2026 лучшим бомбардиром, забив 10 мячей и завоевав "Золотую бутсу".

Несмотря на выдающуюся личную статистику, отсутствие у Франции места в финале и крупных командных трофеев на клубном уровне снизило шансы Мбаппе на победу в голосовании.

Рейтинг не является официальным и отражает изменение позиций футболистов после чемпионата мира 2026 года.

Церемония вручения 70-го "Золотого мяча" запланирована на 26 октября.

İdman.Biz
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