Стала известна причина отказа президента УЕФА посетить финал ЧМ-2026

Президент УЕФА Александер Чеферин отказался посещать финал чемпионата мира 2026 года из-за отмены красной карточки нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем 1/8 финала против Бельгии (1:4).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на The Times, президент США Дональд Трамп лично обратился к главе ФИФА Джанни Инфантино с просьбой пересмотреть наказание, наложенное на Балогуна.

По информации источника, отношения между Чеферином и Инфантино были крайне напряженными, а решение по Балогуну стало последней каплей. Кроме того, глава УЕФА был разочарован решением американских властей не допустить сомалийского арбитра Омара Артана к работе на ЧМ.

Также сообщается, что Чеферин недоволен политикой ФИФА по увеличению числа участников чемпионата мира и ценовой политикой организации во время проведения турнира.

Напомним, что в финале чемпионата мира 2026 года сборная Испании обыграла Аргентину со счетом 1:0.