Полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри намерен продолжить карьеру в "Реале".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на журналиста Рамона Альвареса, 30-летний футболист не принял ни одного предложения английского клуба о продлении контракта, который действует до 30 июня 2027 года. Родри рассчитывает перейти в мадридскую команду.

Футболист выступает за "Манчестер Сити" с лета 2019 года. За это время он провел 298 матчей, забил 28 мячей и отдал 32 результативные передачи.

Напомним, что Родри был признан лучшим игроком чемпионата мира 2026 года, получив "Золотой мяч" турнира. В финале мирового первенства сборная Испании в дополнительное время обыграла Аргентину со счетом 1:0.