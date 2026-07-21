Ди Мария обратился к Месси после финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал Лионеля Месси после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Ди Мария опубликовал обращение к капитану сборной Аргентины у себя на странице в социальных сетях.

"Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо за то, что поднял наш флаг на вершину мира. Спасибо за то, что являешься примером и как футболист, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен", - написал Ди Мария.

Напомним, что аргентинцы уступили сборной Испании в финале чемпионата мира со счетом 0:1 в дополнительное время.