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Ди Мария обратился к Месси после финала ЧМ-2026

ЧМ-2026
Новости
21 Июля 2026 08:51
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Ди Мария обратился к Месси после финала ЧМ-2026

Бывший полузащитник сборной Аргентины Анхель Ди Мария поддержал Лионеля Месси после поражения национальной команды в финале чемпионата мира 2026 года.

Как сообщает İdman.Biz, Ди Мария опубликовал обращение к капитану сборной Аргентины у себя на странице в социальных сетях.

"Спасибо за то, что ты аргентинец. Спасибо за то, что поднял наш флаг на вершину мира. Спасибо за то, что являешься примером и как футболист, и как человек. Ты величайший в истории. Ты вечен", - написал Ди Мария.

Напомним, что аргентинцы уступили сборной Испании в финале чемпионата мира со счетом 0:1 в дополнительное время.

İdman.Biz
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